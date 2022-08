OM – Atalanta: Under ou Malinovskyi, qui est le plus cher sur le mercato ?

Vers un échange entre Cengiz Under et Ruslan Malinovskyi ?

Pablo Longoria, le président de l’OM, continue de s’activer sur le mercato, qui se clôture dans deux semaines. Aux dernières informations de L’Équipe, le dirigeant espagnol chercherait à échanger Cengiz Ünder (25 ans) contre Ruslan Malinovsky (29 ans), le milieu offensif de l’Atalanta Bergame. L’international ukrainien (49 sélections) est en fin de contrat dans un an en Italie, alors que l’ailier marseillais n’entre pas dans les plans du coach Igor Tudor. Un échange sec pourrait se concrétiser car les deux gauchers ont sensiblement la même valorisation, sur ce mercato.

Ünder vers l’Atalanta, Malinovsky à l’OM?

Prêté la saison passée par l’AS Rome (moyennant 500 000 €), Cengiz Ünder pourrait déjà retourner en Italie, alors que l’OM a versé cet été un peu plus de 8 millions d’euros à son homologue romain, soit le montant de son option d’achat obligatoire. Le Turc est lié au club phocéen jusqu’en 2025 alors Malinovsky sera en fin de contrat l’été prochain. La formation bergamasque aimerait le céder et serait prête à l’échanger. Les deux créateurs ont la même valorisation sur l’Observatoire du football, qui oscille entre 20 et 30 millions d’euros. En revanche, Transfermarkt estime le milieu de la Dea plus cher, de l’ordre de 28 millions d’euros, contre 22 millions d’euros pour l’ailier de l’OM, sur le marché actuel.

Le Turc gagne plus que l’Ukrainien

Coté salaire, l’international turc (42 sélections) est un peu mieux payé à Marseille que son homologue ukrainien en Italie. Pour la saison dernière, le premier touchait environ 2,34 millions brut annuels, alors que le second approchait le million d’euros mais en net, à l’année, soit la moyenne des salaires mensuels à Bergame. Meilleur passeur de Serie A en 2020-2021, Ruslan Malinovsky s’inscrirait parfaitement dans le schéma marseillais, en soutien de l’attaquant, un poste qu’il occupe déjà à l’Atalanta.