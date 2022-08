OM, Atlético, Chelsea: Où va jouer Antoine Griezmann selon les bookmakers ?

Quel futur en club pour Antoine Griezmann ?

Antoine Griezmann à l’OM. En voilà une idée séduisante, autant qu’étonnante. Après l’opération séduction de Cristiano Ronaldo, un journaliste espagnol s’offre son moment de grâce, en annonçant l’envie supposée du champion du monde français, de rejoindre l’Olympique de Marseille, dont il est vrai, qu’il de l’affection pour le club. Seulement voilà, Antoine Griezmann est présentement sous contrat au FC Barcelone, en prêt de deux ans à l’Atlético Madrid. Et chez les bookmakers anglais, il fait peu de doute qu’il va y rester.

L’OM n’est même pas cité pour Griezmann chez les bookmakers anglais

Qu’Antoine Griezmann remplisse sa saison 2022-2023 avec le club colchonero, vaut une cote moyenne de 1,7 contre un. Comprendre que pour un euro de misé, 1,7 sont à gagner. Le ratio est particulièrement faible, donc jugé hautement probable. Et l’Olympique de Marseille, alors ? Au jour pour nous d’écrire ce sujet, il n’est même pas cité comme opportunité. Si l’attaquant né à Mâcon doit partir d’ici au 1er septembre, ce sera plutôt à Chelsea, désigné comme le premier favori, mais à une cote déjà lointaine de 10 contre un.

Qu’il reste à l’Atlético tient la corde, sinon ira-t-il peut-être à Chelsea

Si ce n’est Chelsea, alors peut-être Tottenham, à la cote moyenne de 25, voire Arsenal, à 35 contre un. Sinon, le joueur de 31 ans traversera-t-il peut-être la France pour rejoindre l’Allemagne et le club du Borussia Dortmund, donné comme une possible alternative, à la de 20. S’il était, au mercato de l’hiver dernier, possiblement associé au PSG, ça n’est plus désormais le cas pour le joueur qui connait une période compliquée dans sa carrière sportive.