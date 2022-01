OM : Aubameyang à l’OM, la grosse cote des bookmakers

A 8 contre un ce dimanche, les bookmakers anglais envoient Aubameyang à l’OM.

Mis à l’écart pour des raisons « disciplinaires » d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang vit un début d’année très compliqué, également marqué, par son départ anticipé de l’équipe du Gabon, pendant la CAN qu’il disputait. L’attaquant, joueur le mieux payé des Gunners, est poussé vers la sortie par son club et cette situation excite forcément, les bookmakers anglais qui s’en délectent pour leur business. Où va jouer Aubameyang au lendemain de ce mercato d’hiver, est la question posée. Et dans la liste des clubs évoqués, il ne nous a pas échappé, que l’OM était bien positionné.

L’OM en outsider des bookmakers pour Aubameyang

Placé non pas en favori, mais ici en outsider sérieux. A savoir qu’en ce dimanche 30 janvier, le FC Barcelone tient la corde, pour recruter le natif de Laval, à la cote moyenne de 2,5. Le club catalan devance la Juventus Turin, elle aussi sérieusement considérée, à 3 contre un. Et après ces deux géants du foot mondial, pointe donc l’Olympique de Marseille en embuscade, à la cote moyenne de 8. Etonnant à double titre, d’une part parce que le secteur est bien fourni chez les Phocéens, avec le renfort de Bakambu cet hiver, s’ajoutant à Milik et Dieng déjà en poste. Et parce que le salaire du joueur à Arsenal (plus de 15 M€ par an), dépasse largement tous les revenus du vestiaire phocéen et les moyens possibles du club.

Le PSG est également donné comme une possibilité

L’OM est le mieux placé des clubs français, sachant que le Paris Saint-Germain est une autre possibilité donnée par les bookmakers, à une cote plus lointaine de 16. Pour autres (nombreux) clubs cités parmi les prétendants des bookmakers, il y a Newcastle (à 10), Al Nassr (12), l’AS Milan (14), Manchester City et United, plus Liverpool, Chelsea et l’Inter Milan, tous à la même cote de 33 contre un.