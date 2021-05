OM : Bernard Tapie, 4e patron préféré des Français

Charisme et poigne sont deux des attributs que l’on peut donner à Bernard Tapie, un patron que les Français apprécient.

Beaucoup lui donnent respectueusement le surnom de « Boss » et sûrement y’a-t-il, chez un bon patron, quelque chose de Bernard Tapie. En tout cas sont ils plusieurs à le penser, puisque selon une étude de Forbes et Insightquest avec Kantar Profile, l’actuel dirigeant du groupe de presse La Provence est le quatrième patron, que les Français préfèrent.

Bernard Tapie a la cote chez les 34 ans et plus

Il est au pied du podium, derrière deux autres figures du monde du sport : l’opticien Alain Afflelou et l’ancien basketteur, aujourd’hui à la tête de l’ASVEL, Tony Parker. Michel-Edouard Leclerc campe la première position. A propos de Bernard Tapie, il est dit dans le sujet qu’il a la cote chez les 34 ans et plus. Parce qu’il a été un homme de télé, également ministre de la ville, sous le gouvernement Bérégovoy, mais pour beaucoup, d’abord, par son action à la tête de l’Olympique de Marseille.

L’OM, la télé, la politique, les affaires… Ses multiples casquettes professionnelles

Il a dirigé sept ans le club phocéen, et il a toute gagné avec. Jusqu’à la Ligue des champions, son Graal et celui de nombreux footballeurs français. Face à la maladie qui le ronge aujourd’hui, Bernard Tapie reste le même ; pugnacité dans l’adversité et résilience dans l’échec.