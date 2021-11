OM : Ça coûte combien de recruter Alexandre Lacazette (Arsenal) ?

Alexandre Lacazette sur le départ d’Arsenal, cet hiver ?

Voilà bientôt cinq ans, qu’Alexandre Lacazette a quitté le cocon chaleureux de l’OL, son club formateur, pour l’Angleterre, Londres et son club d’Arsenal. L’attaquant français a connu des hauts, mais aussi des galères, à l’image de son club qui traverse une période compliquée depuis quelques saisons. D’après The Sun, les Gunners ne conserveront pas le joueur, qui sera en fin de contrat au terme de cette saison. Cela signifie qu’il pourrait être cédé en janvier, car longue est la liste de ses prétendants, parmi lesquels, le média anglais avance le club de l’OM.

L’OM suivrait la situation d’Alexandre Lacazette

Pas sûr quand même, que dans le contexte actuel, Marseille ait les moyens de s’offrir le joueur. Faut-il rappeler que la DNCG a ordonné l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert. Cela suppose que pour recruter le buteur de 30 ans, il faudra céder des joueurs de l’effectif actuel, avant. Déjà, au niveau de l’indemnité, car même en baisse, elle reste élevée, à hauteur de 22 millions d’euros pour Transfermarkt et, plus modestement (plus justement ?), de 7 à 10 millions, du côté de l’Observatoire du football.

Dans la dernière saison de son contrat signé avec Arsenal

Surtout, le salaire actuel d’Alexandre Lacazette est conséquent pour les finances du club phocéen. Trop assurément, puisque estimé à plus de 11 millions d’euros brut la saison, soit plus de deux fois le salaire le plus élevé, du collectif marseillais. Même s’il ne conservera probablement pas de tels émoluments, l’international français a des prétendants (outre l’OM, l’AC Milan, l’Atlético Madrid ou Newcastle selon The Sun), pour presser les enchères. Moins alors pour cet hiver, peut-être plus dans l’été, si rien n’a a changé pour Lacazette, d’ici au 30 juin 2022, au dernier jour de son contrat chez les Gunners.