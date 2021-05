OM : Ça coûte combien de recruter Juan Foyth (Tottenham) ?

Un latéral des Spurs pour jouer au Vélodrome, la saison prochaine ?

Les dirigeants de l’OM s’activent de plus en plus à l’approche du mercato estival. Après Junior Firpo, il semblerait qu’un autre pensionnaire du championnat espagnol soit dans le viseur des Olympiens. D’après le Telegraph, il s’agit du défenseur central de Tottenham, Juan Foyth, prêté à Villarreal cette saison. L’Argentin plairait beaucoup à Sampaoli, qui aimerait lui faire passer un cap dans le projet sportif phocéen.

Juan Foyth estimé entre 10 et 20 millions d’euros

Prêté par les Spurs au Sous-Marin Jaune avec une option d’achat, l’OM devra dans tous les cas, être à la lutte avec Villarreal dans le dossier de l’international argentin. L’Observatoire du football estime la valeur marchande du joueur de 23 ans entre 15 et 20 millions d’euros, pendant que dans le même temps, Transfermarkt l’évalue à 10 millions d’euros. Le site allemand juge également sa valeur comme décroissante de 5 millions d’euros depuis décembre 2019.

Comme pour Firpo, l’OM peut proposer un salaire abordable afin de recruter l’Argentin

L’ancien d’Estudiantes, toujours propriété de Tottenham, quittera l’Espagne à l’expiration de son prêt si les dirigeants de Villarreal décident de ne pas lever son option d’achat. Arrivé en août 2017 chez les Spurs, il a paraphé un contrat de 105 000 euros brut par an, jusqu’en juin 2023. Une rémunération sur laquelle Pablo Longoria et ses acolytes pourraient s’aligner, et qui rentrerait dans les normes salariales de l’effectif phocéen.