OM : Ça coûte combien de recruter Mattéo Guendouzi (Arsenal) ?

Mattéo Guendouzi pour renforcer l’entre-jeu de l’OM, la saison prochaine ?

La saison n’est pas encore achevée à Marseille, la prochaine se prépare déjà activement pour offrir à Jorge Sampaoli, l’effectif adéquat à ses principes de jeu. Il pourrait devoir se passer des services de Kamara, car le jeune homme est le plus bankable dans le collectif de l’OM, il pourrait ne pas être retenu, selon les propositions faites à son sujet. Auquel cas, si le minot s’en va, le club phocéen lorgnera possiblement sur Mattéo Guendouzi, pour le remplacer dans l’axe.

Si Kamara devait partir, l’OM étudierait la piste Guendouzi

Le journal L’Equipe révèle ce dimanche, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le joueur d’Arsenal. Il est cette saison en prêt payant, au Hertha Berlin, mais victime d’une fracture du pied, son exercice est terminé. Pour lui, les Gunners ont payé 8 millions, hors bonus, le coût de l’indemnité de son transfert au FC Lorient, à qui il appartenait. Il s’est alors engagé sur un contrat de quatre ans, qu’il poursuit présentement.

A Arsenal depuis 2018 pour 8 M€ d’indemnités sur le transfert

Depuis son départ de Bretagne, le milieu défensif de 22 ans s’est valorisé sur le marché des transferts, tant du côté de Transfermarkt qui l’estime à 20 millions d’euros, que pour l’Observatoire du football, entre 20 et 30 millions d’euros. Sans avoir qu’elle serait la demande possible des Gunners pour le libérer, ces montants exprimés sont beaucoup pour les finances étriquées de l’OM. Mais Kamara devrait a minima en remporter autant, sinon plus, selon les négociations menées par Longoria.

Un salaire chez les Gunners dans des proportions jouables pour l’OM

Mattéo Guendouzi s’est donc engagé quatre ans, avec le club londonien, jusqu’au 30 juin 2022. Il vaut au natif de Poissy, en banlieue parisienne, de gagner 190 000 euros brut mensuels, moins les primes, individuelles et collectives. Même s’il devrait être revalorisé par l’OM pour signer, cela reste des proportions semble-t-il acceptables, pour la comptabilité du club, selon les deniers tirés de la vente de Kamara. Pré requis indispensable avant d’envisager Guendouzi dans les Bouches-du-Rhône.