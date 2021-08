OM : Ça coûte combien de recruter Nikola Maksimovic ?

Un défenseur serbe en approche à Marseille ?

Bien qu’il soit déjà très avancé, le mercato de l’OM n’est pas encore abouti pleinement, puisque Pablo Longoria s’échine tout à la fois à discuter, pour de nouveaux renforts ou de la cession de joueurs. Les deux sont ici corrélés, selon l’information de Gianluca di Marzio pour Sky Sport, qui évoque un intérêt commun entre l’OM et le défenseur central, Nikola Maksimovic.

L’OM serait d’accord avec Nikola Maksimovic

Il n’en faudrait a priori pas plus, pour que les parties s’entendent, puisque l’international serbe a l’avantage d’être libre sur le mercato, puisqu’il a fini, depuis ce 1er juillet, sont contrat avec le Napoli. Pour lui, les Partenopei avaient investi plus de 20 millions pour le recruter, en 2017. Pour Transfermarkt, il vaut aujourd’hui moitié moins sur le mercato et rien, donc, dans sa situation contractuelle.

Un salaire augmenté sur ce qu’il était à Naples ?

Seulement, précise la presse italienne, l’opération serait présentement en stand bye, tant que l’OM ne dégraisse pas. Soit en laissant partir Duje Caleta-Car, sinon Boubacar Kamara. C’est que Nikola Maksimovic serait aussi courtisé ailleurs de Séville, cela suppose donc que le club qui l’engagera devra augmenter son salaire napolitain, estimé proche de 130 000 euros brut mensuels.