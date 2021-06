OM : Ça coûte combien de recruter Rafael Leao (AC Milan) ?

Retour en France, après une expérience en cours, en Italie à l’AC Milan, pour Rafael Leao ? Ce n’est qu’une hypothèse et elle est lointaine, si l’on en juge par la liste des clubs qui le suivent, telle que l’avance le journaliste italien, Nicolo Schira : Wolverhampton, Everton et… l’Olympique de Marseille. Le club phocéen est en quête d’un attaquant, alors que le futur de Milick est incertain et que Benedetto ne sera pas retenu, en cas d’offre le concernant.

La concurrence freine l’idée d’un transfert du joueur, au stade Vélodrome. En Italie, il est question de réclamer entre 25 et 30 millions d’euros, pour lâcher le Portugais. C’est en gros l’équivalence de l’indemnité payée par l’AC Milan pour lui, au LOSC, en 2019. Auteur de 6 buts en 30 matches, disputés cette saison en Serie A, Rafael Leao est estimé à 25 millions, par Transfermarkt, mais jusqu’à plus du double, du côté de l’Observatoire du football, entre 50 et 70 millions d’euros.

Rafael #Leao could leave #ACMilan this summer. Rossoneri ask €25-30M for the portuguese player. #Wolverhampton, #Everton and #OlympiqueMarseille have shown interest with his agent (Jorge Mendes). #transfers #Wolves #EFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 12, 2021