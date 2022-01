OM : Ça coûterait combien de recruter Angelo Fulgini (SCO Angers) ?

La piste Angelo Fulgini (re)fait surface du côté de l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille, fort de sa victoire sur le terrain des Girondins de Bordeaux, cherche à renforcer son milieu de terrain lors du mercato hivernal. Si l’on en croit The Sun, le club phocéen serait intéressé par le numéro 10 angevin, Angelo Fulgini. Ce n’est pas la première fois que Marseille se renseigne sur le joueur, puisque ce dernier avait déjà attisé les convoitises du club, l’été dernier.

Angelo Fulgini sur les tablettes de l’OM

Quatre ans et demi après son arrivée de Valenciennes pour 1,4 million d’euros, le milieu de terrain d’Angers semble plaire à l’OM qui, néanmoins, refuse de s’aligner sur les 21,6 millions d’euros demandés par le SCO, d’après les informations du média britannique. Un prix bien au-dessus des estimations effectuées par Transfermarkt et l’Observatoire du football (CIES) qui le valorisent à 12 millions et entre 7 et 10 millions d’euros. Auteur de trois buts et deux passes décisives en 18 matchs, l’angevin viendrait aider offensivement une équipe à la peine (l’OM est la troisième équipe à le moins marquer dans le top 10 de Ligue 1 en ce début de saison).

Des clubs de Premier League aussi sur le dossier Fulgini

Le joueur de 25 ans, dont le contrat prend fin en juin 2023, émarge à 90 000 euros brut mensuels, selon les estimations de L’Equipe. Un salaire que le club olympien peut se permettre d’offrir, quand on connaît la grille des rémunérations des joueurs de l’OM. Cependant, Marseille a de la concurrence pour le recrutement du milieu de terrain. En effet, Fulham et Burnley sont également intéressés par le numéro 10 angevin.