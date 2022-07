OM : Ça coûterait combien de recruter Cristiano Ronaldo ?

Malgré la mobilisation énorme, des supporters de l’OM, sur les réseaux sociaux (#RonaldOM est ce mercredi matin en top tweet) faire venir Cristiano Ronaldo tient du compliqué, voire de l’impossible.

Cristiano Ronaldo peut-il venir à l’OM ? Un an après son retour à Manchester United en toute fin de mercato l’été dernier, la star portugaise a fait savoir à ses dirigeants, son envie de quitter le club mancunien pour disputer la Ligue des Champions, la saison prochaine. En effet, le quintuple Ballon d’or a toujours disputé cette prestigieuse compétition depuis la saison 2003-2004, dont il est le meilleur buteur avec 140 unités. À 37 ans, le Lusitanien est conscient qu’il ne lui reste que peu d’années au haut niveau et aimerait marquer un peu plus de son empreinte la C1, qu’il a déjà soulevé à cinq reprises au cours de sa carrière. Depuis qu’ont été révélées ses velléités de départ, des rumeurs l’ont envoyé tour à tour à Chelsea, au Bayern Munich, puis à l’Atlético de Madrid. Mais depuis quelques heures, un #RonaldOM a été crée sur Twitter par les supporters marseillais, qui se prennent à rêver de voir l’ex-joueur du Real Madrid fouler la pelouse du Vélodrome. L’OM, qualifié pour la phase de groupes de Ligue des Champions, dispose d’un argument solide.

Cristiano Ronaldo à l’OM ?

En 2009, l’attaquant portugais quittait Manchester United pour le Real Madrid et devenait le joueur le plus cher de l’histoire (94 millions d’euros). Aujourd’hui dépassé, il reste toujours le plus gros transfert de la Serie A, lorsqu’il a rejoint la Juventus Turin en 2018, pour un montant total de 117 millions d’euros. Si l’OM souhaite le recruter, il ne devra pas aligner une telle somme. Son contrat en Angleterre expirant en juin 2023, la valeur marchande du portugais est estimée à 30 millions d’euros, par Transfermarkt, mais moitié moins, environ du côté du Centre international d’étude du sport (CIES).

Un salaire qui va refroidir l’OM

Si, d’un point de vue indemnité, un transfert de Cristiano Ronaldo à l’OM semble possible, son salaire va vite faire déchanter les supporters marseillais. Et pour cause, l’attaquant portugais approche les 31,1 millions d’euros brut par an, à Manchester United, soit près de 2,63 millions mensuels. Il est le joueur le mieux payé de Premier League et possède le troisième plus gros salaire d’Europe, derrière les Parisiens Neymar et Messi. En sachant que le salaire moyen mensuel brut de l’OM, la saison passée, était de 226 000 euros, on imagine mal comment le quintuple Ballon d’or pourrait poser ses valises sur la Canebière. Il faudrait que le club olympien, comme le Portugais, consentent à d’énormes efforts financiers pour arriver à un accord, même s’il est vrai qu’en signant en Ligue 1, CR7 doperait significativement le merchandising de son nouveau club. De plus, l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, ne représente aucun joueur de l’effectif marseillais. Certes, la perspective de jouer la Ligue des Champions et de retrouver son plus grand rival, Lionel Messi, sont des arguments intéressants. Mais sur l’aspect financier, un transfert de la star portugaise à l’OM paraît hautement improbable.