OM : Ça coûterait combien de recruter Gerard Deulofeu (Udinese) ?

L’OM penserait à l’ancien attaquant du Barça, Gerard Deulofeu.

A l’approche de la fermeture du marché des transferts, de nombreux clubs espèrent trouver des joueurs compétents pour compléter leur effectif. Après avoir accueilli Sead Kolasinac et Cédric Bakambu, l’OM ne semble pas en avoir fini avec son mercato hivernal. D’après les informations de TuttoMercatoWeb, le club phocéen garderait un oeil sur l’ailier de l’Udinese, Gerard Deulofeu, dans l’hypothèse d’un prêt, avec option d’achat.

Gerard Deulofeu pour renforcer l’attaque de l’OM

L’Olympique de Marseille deviendrait, en ce cas, le septième club de l’ancien barcelonais. Ce dernier a connu un parcours assez compliqué, avec plus d’une dizaine de transferts ou prêts. Peu de stabilité pour le joueur, parti à l’Udinese en janvier 2021. En ce début d’année, l’ailier de 27 ans est estimé à 10 millions d’euros, selon Transfermarkt et entre 4 à 7 millions d’euros d’après l’Observatoire du football (CIES). Le site TuttoMercatoWeb ne dit rien en ce qui concerne le possible montant de l’option d’achat.

TMW – Udinese, pressing dell’Olympique Marsiglia per Deulofeu. I bianconeri vorrebbero tenerlo https://t.co/JxZCrLa65Q — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) January 24, 2022

L’Udinese, pas vendeuse…pour le moment

Il écrit par contre que l’OM a fait une proposition, pour le moment repoussée par l’Udinese, car le club souhaite conserver son numéro 10, au moins jusqu’à la fin de saison. Gerard Deulofeu est en contrat jusqu’en juin 2024 avec l’équipe italienne, où émarge à 110 000 euros brut mensuels. Auteur d’un bon début de saison, avec six buts et deux passes décisives, l’international espagnol, aux quatre capes sous le maillot de la Roja, est un élément important de l’effectif.