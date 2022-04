OM : Ça coûterait combien de recruter Justin Kluivert (OGCN) ?

Justin Kluivert pourrait rester en France, à Nice… ou ailleurs.

La saison 2021-2022 n’est pas encore achevée, mais à l’approche du money time, la suivante se prépare déjà, de plus en plus activement. Comme les autres clubs, l’OM prospecte vers de nouveaux renforts possibles, à attribuer à Jorge Sampaoli. L’une des pistes mènerait, selon Nice Matin, vers l’ailier néerlandais de l’OGC Nice, Justin Kluivert, pour l’une des révélations de notre championnat.

L’OM suivrait l’ailier de l’OGCN, Justin Kluivert

Le fils de l’illustre Patrick est chez les Aiglons, le temps de cet exercice 2021-2022, en prêt de l’AS Roma. Et plus, si réelles affinités de part et d’autre. Car le club de la Louve a fixé une option d’achat au contrat du jeune homme, à lever sous certaines conditions, en fin d’exercice. Selon Nice Matin, elle serait de 13 à 14 millions d’euros. C’est une base pour qui voudra recruter le joueur de 22 ans. Elle dépasse l’estimation marchande de l’Observatoire du football, à son sujet, comprise entre 7 et 10 millions d’euros, elle se rapproche, par contre, de celle de Transfermarkt, à 15 millions.

Le truculent Mino Raiola pour agent sportif

Justin Kluivert a pour conseil le parfois inflexible super agent du football, Mino Raiola, qui ne laisse rarement, sinon jamais, sa part de bénéfices, dans les opérations qu’il traite. Son poulain est donc à Nice pour un an, mais il est sinon sous contrat à la Roma, jusqu’en 2023, avec un salaire de 310 000 euros brut mensuels, que le GYM assume en intégralité. C’est lui le joueur le mieux payé du collectif de Christophe Galtier, cette saison. Dans le collectif de l’OM, c’est l’équivalent payé à William Saliba, un autre joueur en prêt (d’Arsenal).