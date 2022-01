OM : Ça coûterait combien de recruter Kaio Jorge (Juventus) ?

Kaio Jorge a rejoint la Juventus, mais il doit encore se faire les dents en Europe.

Recruté l’été dernier par la Juventus Turin pour la somme de 4,5 million d’euros (bonus compris), en provenance de Santos, Kaio Jorge, attaquant brésilien, a été proposé par les Bianconero à l’Olympique de Marseille, selon le Corriere dello Sport. Cependant, l’affaire semble bien mal embarquée, puisque le club phocéen, ne souhaiterait pas se séparer, de son avant-centre polonais, Arkadiusz Milik, possiblement lié à l’opération. Rumeur fondée ou pas, voyons quand même ce qu’il pourrait en coûter à l’OM de recruter le joueur sous la forme d’un transfert sec, qui fêtera ses 20 ans le 24 janvier.

Un prêt vers l’OM plutôt qu’un transfert

Sans déflorer le reste, pour l’Olympique de Marseille, l’arrivée de Kaio Jorge, cet hiver, ne pourrait se faire, qu’à la condition de voir des joueurs partir d’abord. C’est la DNCG qui l’a ordonné au board marseillais. Et la Juventus n’entend-elle pas à céder un joueur qu’elle engagé jusqu’en 2026, elle cherche à lui donner le temps de jeu ailleurs, qu’elle ne peut lui offrir, cette saison. Déjà sa jeune recrue s’est valorisée sur le marché des transferts. Kaio Jorge est donné entre 10 et 15 millions par l’Observatoire du football (CIES). Une estimation qui corrobore avec l’évaluation de Transfermarkt, à hauteur de 12 millions d’euros. Montant probablement trop important pour l’Olympique de Marseille pour un joueur en manque de référence et qui émarge à 130 000 euros brut mensuels chez la Vieille Dame.

Kaio Jorge à la Juventus jusqu’en 2026

Un prêt changerait tout. C’est ce qu’évoque ici, le Corriere dello Sport. En ce cas, l’OM pourrait-il assumer même tout du salaire du buteur champion du monde des moins de 17 ans, avec la Seleçao, en 2019. Sa rémunération est évolutive, proche de 130 000 euros brut par mois. Il a participé, cette saison 2021-2022, à neuf matchs avec la Juventus, sans encore trouver les filets, sur le sol européen. Ça ne saurait tarder…