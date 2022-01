OM : Ça coûterait combien de recruter Sead Kolasinac (Arsenal) ?

Personnage fantasque mais talentueux, que le gaucher, Sead Kolasinac.

Cette saison, l’OM penche plus à droite, parce qu’à gauche, Jordan Amavi, le plus naturel au poste en défense, n’est plus en phase avec Jorge Sampaoli et son projet de jeu. Amavi pourrait de fait partir cet hiver et sans attendre, le club marseillais prospecte sur le marché, des profils pour le remplacer. Le Daily Mail avance le nom de Sead Kolasinac. Sous contrat avec Arsenal, l’international bosnien vit ses probables derniers jours avec les Gunners.

Sead Kolasinac un nom clinquant que pisterait l’OM

Le joueur de 28 ans est arrivé en 2017 à Londres, libre depuis le club de Schalke 04. Il est toujours, depuis, sur le même contrat signé pour cinq ans. Soit jusqu’à la fin de cette saison 2021-2022. C’est donc le dernier hiver de valorisation, avant qu’il ne soit libre de partir où il le souhaite, l’été prochain. Ce serait plutôt dans cette optique qu’il intéresserait l’Olympique de Marseille, car le club phocéen est contraint par la DNCG, à veiller à ses dépenses.

Un salaire à plus du demi-million d’euros brut mensuels avec Arsenal

Quoique Sead Kolasinac soit donné à la baisse, à trois millions d’euros, par la plateforme Transfermarkt et moitié moins environ, du côté du Centre international d’étude du sport (CIES). Cela, donc, pour les six mois qu’il lui reste chez les Gunners. Sûrement moins que l’indemnité du transfert, c’est le salaire à verser au joueur, qui peut freiner les ardeurs marseillaises à son sujet. Certes, il ne devrait pas garder des émoluments aussi élevés que ce qu’il gagne présentement ; près de 510 000 euros brut mensuels, plus ou moins selon le cours de la livre sterling. C’est l’équivalent d’un Strootman, pour joueur le mieux payé dans les Bouches-du-Rhône. La concurrence pour le profil du latéral gauche sera en ce sens déterminante, pour la faisabilité du projet.