OM : Ça coûterait combien de recruter Valentin Castellanos (NY City) ?

L’OM regarde loin de l’autre côté de l’Atlantique pour se renforcer.

Le MVP de l’année 2021 de MLS en renfort de l’Olympique de Marseille ? Selon le média TYC Sports, Pablo Longoria, le président du club, y songerait. Mais il ne serait pas le seul à suivre Valentin Castellanos, attaquant argentin de la franchise New York City ; sont aussi évoqués Cagliari, West Ham, la Fiorentina, Feyenoord et Palmeiras, au Brésil, qui aurait même fait une offre.

L’OM a de la concurrence sur le dossier Valentin Castellanos

Il serait question d’une indemnité proposée à 12,5 millions de dollars (11 M€), pour un joueur de 23 ans, valorisé par la plateforme Transfermarkt, à 7 millions d’euros. Il en aurait coûté un demi-million d’euros à New York City pour le recruter en 2019, du CA Torque, en Argentine. Depuis, Valentin Castellanos s’est largement bonifié, à ce point même que selon TYC Sports, son club réclamerait 15 millions de dollars (13 M€ environ), pour le libérer de ses années de contrat.

New York City voudrait 13 M€ pour le libérer de son contrat

Très exactement quatre, qu’il lui reste jusqu’au 31 décembre 2025. S’il quitte les Etats-Unis pour l’Europe, Valentin Castellanos fera une bascule financière, à plus qu’il n’en gagne présentement avec les Citizens version US. En l’état, Castellanos gagne 600 000 dollars la saison (527 500 €) et jusqu’à 776 000 dollars avec les bonus (682 000 €). « Je vise le football européen. C’est une réalité, c’est mon rêve, j’ai toujours rêvé de jouer en Europe. C’est mon objectif. Aujourd’hui, nous avons plusieurs offres en provenance d’Europe », dit l’intéressé, cité par le média argentin.