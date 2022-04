OM : Ça rapporte combien d’aller en finale de la Ligue Europa Conférence ?

L’Olympique de Marseille vise une nouvelle finale européenne. La première en Ligue Europa Conférence.

Deux matchs, c’est ce qui sépare l’Olympique de Marseille d’une finale européenne, à condition de dépasser, ce jeudi soir et le suivant, le Feyenoord Rotterdam, pour adversaire, dans le dernier carré. La Ligue Europa Conférence est le moins clinquant des formats, mais il a le mérite d’exister depuis cette saison, et d’offrir aux clubs qui la disputent, la possibilité d’une ligne en plus au palmarès. Et les deniers de la victoire.

Une finale à 3 M€ (et plus) la place pour l’OM

Pas énormes, en ce qui concerne cette C4, la qualification au rendez-vous final vaut 3 millions d’euros en prime, payés par l’UEFA, à l’organisation. Et 2 millions de plus iront au vainqueur final du tournoi. Cela n’étant toutefois qu’une partie des revenus que peut espérer gagner l’OM, la complèteront le classement au coefficient, les autres primes à la performance depuis le premier tour, et les droits de l’audiovisuel.

Des primes 4 fois supérieures en Ligue des champions

Mais ici, en Ligue Europa Conférence, la part est menue quand elle est comparée à ses plus grandes soeurs ; la Ligue Europa qui promet 4,6 millions d’euros aux deux finalistes et 4 de plus au vainqueur et surtout la Ligue des champions, à 15,5 millions d’euros la place finale et jusqu’à 20 millions, pour le club sacré.