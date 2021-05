OM : CDI, CDD… l’OM recrute tous azimut

Billetterie ou digital, l’OM cherche des renforts et offre plusieurs postes à pourvoir.

Le 21 février dernier, Pablo Longoria était nommé au poste de Président de l’Olympique de Marseille, en remplacement de Jacques-Henri Eyraud. L’ancien directeur sportif du club phocéen a, depuis, entreprit une refonte totale de l’organigramme interne de l’OM. Il a notamment opéré plusieurs changements au sein de la cellule de recrutement et de la direction sportive. Mais cette opération ne s’arrête pas là, puisqu’il semblerait aujourd’hui que la direction marseillaise cherche à se renforcer sur plusieurs postes liés à la logistique, en proposant quelques CDI et un CDD.

🚨L’accélération de l’@OM_Officiel continue au travers de la technologie avec le recrutement de 5 talents :

⛅️ Software/Data Engineer (2 postes)

🎟 Chargé de billetterie

🖥 Digital Project Manager

📊 eCommerce Digital Project Manager ➡️ https://t.co/FgdoiLF3af A vos réseaux ! — Frédéric Cozic (@FredCozic) May 7, 2021

L’OM recherche quatre postes en CDI, et un en CDD

C’est par l’intermédiaire de Frédéric Cozic, le directeur de la technologie et de l’innovation de l’OM, que l’on a apprit sur le réseau Linkdin que Pablo Longoria et sa direction cherchait à recruter à plusieurs postes. Deux CDI de Software/Data Engineer, un CDI de chargé de billetterie, un CDI de eCommerce Digital Project Manager et un CDD de Digital Project Manager. Les personnes intéressées par ces offres savent désormais ce qu’elles ont à faire.

Des recrutements signes de positivisme à La Commanderie

Ces différentes propositions d’emplois sur des postes digitaux et de data, semblent caractériser la volonté tout d’abord, de développer l’image et le contenu numérique du club. Cette volonté montre l’envie de la direction phocéenne de faire rayonner la marque OM de plus en plus à travers le Web. Du côté des ventes de tickets, la recherche d’un Chargé de billetterie pourrait s’apparenter à de l’optimisme quant à la réouverture prochaine des stades à un plus large public, et ainsi relancer petit à petit un secteur de bénéfice disparu depuis le début de la crise sanitaire. La refonte de l’OM version Pablo Longoria est en marche, et le club espère bien en tirer profit.