OM : Ce que cette Ligue Europa Conférence va rapporter à Marseille

Fin de parcours pour l’OM, éliminé des demi-finales de la Ligue Europa Conférence.

Grosse déception pour l’Olympique de Marseille et le football français. Malgré les efforts déployés, les hommes de Jorge Sampaoli ne sont pas parvenus à forcer le verrou défensif du Feyenoord Rotterdam qui, à la faveur d’un match nul décroché sur la pelouse du Vélodrome (0-0, 3-2 à l’aller), se qualifie pour la finale de la Ligue Europa Conférence. Les Phocéens sont passés tout près d’un trophée européen et d’une prime a minima de 3 millions d’euros, sinon de plus en gagnant, en plus des revenus gagnés précédemment.

L’OM éliminé en demi-finale de la Ligue Europa Conférence

Dans le détail, il faut d’abord rappeler que l’Olympique de Marseille a débuté sa campagne européenne, en Ligue Europa. Avant d’en être éliminé et reversé en C4, au terme de la campagne de groupes. La prime de participation et les bonus aux résultats en poules sont donc ceux de la C2. Ils rapportent un peu plus de 5 millions d’euros. Le reste est tiré des performances en Ligue Europa Conférence, depuis les barrages jusqu’à la demi-finale.

Une douzaine de millions moins les droits télé

Cumulés, ces résultats gonflent la cagnotte de plus de 3,5 millions d’euros, et encore 3,3 millions en plus, au titre du classement au coefficient, sur les dix dernières saisons européennes révolues ; le club était huitième, sur les 32 clubs de la Ligue Europa, cela vaut 25 parts à 132 000 euros chacune. En attendant les revenus à déterminer des droits de l’audiovisuel, qui viendront en plus, l’Olympique de Marseille a déjà l’assurance d’une douzaine de million d’euros. Qui ne compenseront pas tous les regrets de la soirée.