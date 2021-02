OM : Ce que les nombreux cartons coûtent à la saison du club

Déjà huit cartons rouges reçus par les joueurs de l’OM, cette saison.

Hiroki Sakai est le huitième joueur de l’OM expulsé cette saison 2020-21. Un record sur l’exercice en Ligue 1. Le latéral japonais a été renvoyé au vestiaire par l’arbitre pour un pied haut, dans les arrêts de jeu du match disputé face au FC Nantes (1-1). L’OM a les nerfs en pelote, ça coûte des points au classement sportif, mais également de l’argent au club. Dont d’autres profiteront.

Un huitième rouge pour les joueurs de l’OM cette saison

C’est le principe du classement du fair-play de la Ligue de football. Chaque club sanctionné d’un jaune paye 50 euros d’amende et 150 euros si la couleur vire au rouge. A la fin, l’argent récolté cumulé est intégralement reversé, une moitié allant à des associations partenaires de la LFP et l’autre revenant aux trois équipes les plus « sages » de la saison, afin qu’elles mènent des opérations à destination de leurs supporters.

Les cartons des uns font le bonheur des autres

Clairement l’Olympique de Marseille ne sera pas des trois leaders du classement du fair-play. Il est même à l’opposé le bon dernier, avec 70 « biscottes » et huit rouges. Soit près de 5 000 euros à payer (4 700 €), pour le seul club phocéen, après 26 journées de championnat. A ce stade du calendrier, cela profite surtout à Strasbourg, Lille et Brest, les trois clubs les moins sanctionnés.