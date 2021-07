OM : Ce sponsor singulier qu’affiche Konrad de la Fuente

Konrad De La Fuente a au moins un sponsor officiel.

Qui est Konrad De La Fuente, la recrue offensive de l’Olympique de Marseille ? D’abord un jeune homme de 19 ans, un ailier sur le plan du football, et par ailleurs, il a déjà au moins un sponsor officiel pour le suivre, qu’il revendique sur ses réseaux sociaux. C’est une marque de fringue, pour un sportif professionnel ce n’est que du banal.

Mais cette marque est Floridienne, ce qui justifie sûrement l’association avec l’attaquant international avec les USA, à une occasion. Think Later Clothing Co est de surcroît créée par trois jeunes hommes, qui ont semble-t-il, l’âge proche de Konrad De La Fuente. Les produits sont très classiques sur la forme (hoodies, sweats, survêtements…), et le design articulé autour du nom de la marque, d’une forme de rondeur et de beaucoup de couleurs vives.

L’ailier de l’OM porte sur le terrain, les produits de Nike

Konrad De La Fuente affiche visiblement son appartenance au projet, qui paraît être celui d’un groupe d’ami. Motivé, mais un chouïa archaïque. C’est a priori le seul sponsor majeur qu’il possède, même s’il a l’équipementier Nike, pour au moins le fournir en chaussures, à défaut peut-être, de le payer pour les porter.