OM, Chelsea, AC Milan: Où va jouer Hakim Ziyech selon les bookmakers ?

Depuis plusieurs semaines déjà, les équipes sont à l’affût de la moindre opportunité pour se renforcer en vue de 2022-2023. Pour l’OM, l’une des priorités est de recruter du talent offensif à son effectif. Parmi les cibles qui intéressent les dirigeants marseillais, certaines rumeurs pointent vers Hakim Ziyech, l’ailier de Chelsea. Ne faisant pas partie des titulaires indiscutables sous Thomas Tuchel, l’international marocain pourrait être tenté de partir cet été. Si cela était le cas, des clubs tels que l’AC Milan ou le Borussia Dortmund seraient sur les rangs.

D’après les bookmakers britanniques, les Phocéens ne sont pas les favoris pour recruter l’ancien de l’Ajax Amsterdam. Bien que l’interdiction de recruter ait été levée, l’investissement pour s’offrir les services du gaucher pourrait être trop élevé, lui dont le contrat avec Chelsea se termine en juin 2025. Pour rappel, les Blues l’avaient recruté pour la somme de 40 millions d’euros (hors bonus), durant l’été 2020.

Hakim Ziyech’s agents have already had direct talks with AC Milan board. Ziyech would be happy to join Milan – been told Chelsea and Tuchel are open to let him go if right conditions are guaranteed. 🔴🇲🇦 #CFC

Ziyech’s on AC Milan list since long time – talks will continue soon. pic.twitter.com/CfpEtVjSsx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022