OM : « Chez Cazoo la culture foot est primordiale »

Romain Weill dirige, pour la France, la jeune et ambitieuse marque Cazoo, qui sera dès la saison prochaine, le sponsor majeur de l’Olympique de Marseille.

Que les supporters de l’Olympique de Marseille, inquiets pour un nombre d’entre eux, se tranquillisent : « Il n’y aura pas de faute de goût ». Comprendre que Cazoo, futur sponsor majeur des Phocéens, à compter du 1er juillet, ne fera pas l’erreur de son prédécesseur, au vert logo sur les maillots. Romain Weill nous en fait la promesse, et il en prend pour preuve, la culture et les valeurs sportives de l’entreprise qu’il dirige, pour sa partie française.

L’ADN et les couleurs de l’OM seront respectés

« Chez Cazoo elle est primordiale. On a un groupe anglais, et la culture foot au Royaume-Uni, ce n’est pas une légende », rassure le country manager de la marque, spécialiste de la vente de véhicules d’occasion reconditionnés, lui même mordu de sport. C’est d’ailleurs le terrain choisi par l’entreprise britannique et son fondateur, pour gagner en notoriété et sympathie. Football (Everton, Aston Villa, Real Sociedad, Valence), rugby (XV de Galles), golf, fléchettes, snooker… Avant même que Cazoo se lance sur le marché français, au mois de décembre de l’année dernière, ses décideurs discutaient déjà, les futurs partenariats promotionnels sur le territoire ; le naming de l’Open de France de golf, officialisé en premier, et l’OM et son maillot, depuis ce jeudi.

Tout est encore à faire, mais Cazoo avance vite

Au lendemain de l’annonce, tout le reste est à encore à faire. Dans les trois mois qui nous séparent de la fin de cette saison, va se décider le processus d’activations autour de ce sponsoring, noué avec le club marseillais. Romain Weill et ses équipes partent d’une page blanche, mais non sans l’expérience derrière, d’une marque pourtant jeune (née en 2018), mais déjà cotée en bourse. « Nous sommes flexibles, agiles et nous aimons ce que nous faisons. Nous ferons des choses sympas ».

Un premier partenaire en L1. Peut-être pas le dernier

Du temps leur sera donné pour ce faire, car le contrat, s’il s’est refusé à nous communiquer son échéance, est signé « pour plusieurs années ». Quant à savoir si Cazoo deviendra également le sponsor maillot d’autres clubs en Ligue 1, au LOSC en particulier, Romain Weill sourit : « Il y a des choses qui sont sorties dans L’Equipe, mais rien n’a été confirmé. Pour l’instant nous avons un club en France, c’est l’Olympique de Marseille. » Ou, comme l’on dit au pays de Cazoo, « wait and see »…