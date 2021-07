OM : Combien ça coûte de recruter Adam Ounas (SSC Naples) ?

Nouvelle piste pour l’OM : le profil de l’offensif, Adam Ounas.

Le marché des transferts de l’Olympique de Marseille est plus que largement avancé, mais il n’est pas terminé même pour des postes sur lesquels le club s’est déjà renforcé. En Italie, le Corriere dello Sport croit savoir l’intérêt du board marseillais, pour Adam Ounas. Aujourd’hui sous contrat au SSC Naples, il a été formé avec les Girondins de Bordeaux et a porté les couleurs de Nice, une saison en prêt.

Adam Ounas cette fois associé à l’OM

Cela fait plusieurs fois, que le nom du milieu offensif de 24 ans est dit sur le départ et qu’un retour en Ligue 1, avant sa pige à Nice, il a été aussi associé aux clubs de Lille ou de Marseille. Cet été est peut-être celui d’un départ nécessaire, pour le joueur et le projet sportif qui lui sera donné de relever et son club, pour espérer toucher une indemnité de la cession.

La dernière de ses cinq saisons de contrat

Naples a payé 12 millions son recrutement à Bordeaux, en 2017 et a prêté trois fois son joueur depuis (à Nice, Cagliari et Crotone). Transfermarkt le valorise à 8 millions d’euros, mais l’Observatoire du football ne fournit plus d’estimation à son sujet. Un an pile plus tôt, les chercheurs suisses le donnaient entre 7 et 10 millions, sur le mercato.

Un salaire à 200 000 € brut mensuels à Naples

Il ne reste au polyvalent offensif, international algérien, une saison pleine de son contrat signé en 2017 pour la période longue de cinq ans. Son salaire en Serie A, approche les 2,4 millions d’euros brut, que les clubs qui l’ont reçu en prêt d’un an, ont eu tout ou partie à assumer.