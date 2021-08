OM : Combien ça coûte de recruter Alexander Sörloth (RB Leipzig) ?

L’OM suivrait un Norvégien de la Bundesliga.

Dario Benedetto reste marseillais, mais les jours de l’Argentin en France sont peut-être comptés, car l’OM cherche à le pousser vers la sortie, deux ans après l’avoir recruté. Milik est là pour occuper la pointe, mais il est blessé et sera trop seul pour camper le rôle, si le premier cité s’en va. En ce cas, Alexander Sörloth sera peut-être une solution, d’après une information du média norvégien Nettavisen, que Foot Mercato confirme.

Un buteur norvégien dans le viseur de l’OM

Le pure player français parle d’une « saison famélique », à 6 buts en 37 matches et une forte concurrence, pour raison au possible départ du joueur de 25 ans. hors bonus, le RB Leizpig a payé 20 millions d’euros l’indemnité de son transfert, au mois de septembre dernier. Presque un an pile plus tard, il ne les vaut plus, pour la plateforme Transfermarkt, à 16 millions d’euros désormais. Il les dépasse, en revanche, du côté de l’Observatoire du football qui donne une estimation comprise entre 30 et 40 millions d’euros. Peut-on raisonnablement penser que l’intérêt de l’OM n’est pas de ce niveau. Mais Nettavisen précise que Leipzig pousserait son joueur vers la sortie.

Alexander Sörloth, un attaquant baroudeur

Cela, à quatre ans de la fin de son contrat signé sur cinq ans, jusqu’à la fin de la saison 2025. Alexander Sörloth approcherait en Allemagne un salaire annuel de 3 millions d’euros brut, selon la version germanique de Foot Mercato. Formé à Rosenborg, l’attaquant a pas mal bourlingué, de la Norvège aux Pays-Bas, en suivant le Danemark, le Royaume-Uni, la Belgique, la Turquie et aujourd’hui, l’Allemagne.