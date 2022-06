OM : Combien ça coûte de recruter Bryan Gil (Tottenham) ?

Après une saison 2020-2021 décevante, avec une 5e place décrochée, l’OM a bien su rebondir l’exercice suivant, en sécurisant la 2e place, et permettant aux Phocéens de retrouver la Ligue des Champions. Le club cherche donc à se renforcer cet été, et d’après Fabrizio Romano, les dirigeants marseillais seraient intéressés par Bryan Gil. L’ailier polyvalent est un talent réputé en Liga. Après des passages à Séville, Leganes ou encore Eibar, le gaucher a été recruté par Tottenham, en juillet 2021, contre 25 millions d’euros, payés aux Andalous. Après une première moitié d’exercice sans temps de jeu, le jeune Espagnol a été prêté à l’intersaison à Valence. Expérience peu concluante qui n’a pas stoppé la baisse de sa cote marchande.

Estimé à 30 millions d’euros après ses premiers mois en Premier League, Bryan Gil en vaut désormais quasiment moitié moins (18 millions d’euros) selon Transfermarkt. Une chute de valorisation qui n’est pas celle de l’Observatoire du football. Le CIES évalue le joueur entre 30 et 40 millions d’euros. Cette différence est sûrement due à son âge (21 ans), mais également à son long contrat avec les Spurs. L’été dernier, l’international espagnol a signé un bail de 5 ans, ce qui le lie au club jusqu’en juin 2026. Émargeant à 210 000 euros brut mensuels, l’ancien sévillan se trouve juste en dessous de la moyenne salariale de l’effectif olympien (226 000 euros brut mensuels).

Olympique Marseille have explored potential loan deal for Bryan Gil, he’s in the list – but it’s still not close as depends on conditions of the deal with Spurs ⚪️🔵 #OM

