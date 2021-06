OM : Combien ça coûte de recruter Giacomo Raspadori (Sassuolo) ?

L’Om regarde vers l’Italie et le club de Sassuolo, pour renforcer son attaque.

Le futur de Milik à Marseille ne tenant qu’à un fil, l’OM s’active à trouver un buteur idoine, efficace et qui ne soit pas d’une valeur excessive sur ce mercato, alors que le club doit veiller à ses dépenses et au respect de son budget de route. La Gazzetta dello Sport indique que le profil de Giacomo Raspadori est ciblé. Buteur au club de Sassuolo, il a trouvé six fois le chemin des filets (plus trois passes décisives), en 28 matches de Serie A, cette saison 2020-21.

Giacomo Raspadori si l’OM ne parvient pas à conserver Milik ?

Le journal sportif transalpin écrit que l’Olympique de Marseille a tenté une approche dans l’hiver, à 10 millions d’euros compensatoires, pour le recruter. Sassuolo n’aurait pas donné suite et il n’est pas bien sûr que le club soit plus prompt désormais, à libérer son joueur. Lequel a été convoqué dans la liste de l’Italie, pour disputer l’Euro. Cela va lui donner l’occasion de se montrer et de peut-être se valoriser, plus qu’il n’en est.

L’attaquant de Sassuolo est suivi plusieurs clubs

Présentement, il est déjà estimé plus cher que n’en offrait l’OM, à 15 millions d’euros pour Transfermarkt et jusqu’à près de 20 millions, de la part de l’Observatoire du football. Pour un joueur formé entre ses murs, c’est avantageux pour Sassuolo qui, de surcroît, n’a pas de pression immédiate, étant donné que le joueur a été prolongé en novembre dernier, jusqu’à la fin de la saison 2023-24. Il gagne depuis près de 55 000 euros brut mensuel, c’est dans les moyens de l’OM, si ce n’est que le joueur sera nécessairement revalorisé. Surtout si les prétendants sont aussi nombreux que l’évoque la Gazzetta dello Sport, qui parle de Leipzig et de l’Eintracht Francfort, en plus.