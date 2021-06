OM : Combien ça coûte de recruter Seko Fofana (RC Lens) ?

L’OM apprécie le profil de Seko Fofana. Le RC Lens aussi et tient à le garder.

Son nom circule depuis déjà plusieurs semaines à Marseille, encore à ce jour, en dépit de l’arrivée officialisée par le club, du Brésilien Gerson au poste. Selon la rédac de Foot Mercato, Seko Fofana reste une cible potentielle de l’OM, mais pas à n’importe quel prix, alors que Pablo Longoria, doit veiller à ne pas dépasser la feuille de route financière. Et tandis que le RC Lens souhaiterait le conserver.

Seko Fofana et l’OM se tournerait autour, jusqu’ici sans plus

A tout le moins, ne pas le vendre à moins qu’investis pour lui, l’été dernier au retour du club nordiste, en Ligue 1. Une compensation de 8,5 millions d’euros payées à l’Udinese pour le recruter. Soit rien de moins que le transfert le plus cher de l’histoire du Racing, dans le sens des arrivées. Une saison plus tard, Seko Fofana est valorisé à plus, par l’Observatoire du football autant que Transfermarkt ; dans les deux cas à près d’une douzaine de millions d’euros, pour le milieu de terrain axial de 25 ans.

Le joueur le mieux payé du collectif du RC Lens

Ce dernier a pas mal baroudé dans sa carrière, entre la France (Lorient, Bastia, Lens), l’Angleterre (Fulham, Manchester City) et l’Italie (Udinese). A Lens, il peut se fixer durablement ayant signé un contrat sur quatre ans. Il en reste trois à compenser pour le club qui le voudrait, ou honorer pour le joueur. Celui-ci avoisine les 110 000 euros brut mensuels et il est, selon L’Equipe, le joueur le mieux payé du collectif de Franck Haise.