OM : Combien ça coûte de recruter Trincao (FC Barcelone) ?

Trincao direction Marseille à grande vitesse ? Ça n’est qu’une hypothèse, sans fondement jusqu’ici.

C’est une rumeur qui tourne beaucoup en ce moment, dont la fiabilité n’est pas reconnue, et qui semble être tout droit venue d’Espagne. En effet, l’Olympique de Marseille s’intéresserait à l’ailier portugais du FC Barcelone, Francisco Trincao, en remplacement de Florian Thauvin, parti chez les Tigres de Monterrey. Pablo Longoria souhaiterait s’accorder avec le Barça et son joueur de 21 ans, sur un prêt d’un an, sans option d’achat. Le jeune blaugrana étant bien trop cher, aux vues de son CV et des finances du club, pour les dirigeants phocéens, ce prêt semble être la seule option envisageable pour l’OM dans ce dossier.

Une valeur marchande indécise et une clause libératoire à 500 millions d’euros pour Trincao

Au terme d’une saison ponctuée de 3 buts et 2 passes décisives en 26 participations sous le maillot barcelonais, le Lusitanien ne serait pas contre changer d’air pendant 1 an afin de bénéficier de plus de temps de jeu. Une aubaine du côté de La Commanderie, lorsque l’on sait que son prix d’achat pourrait être astronomique, comparé aux moyens économiques actuels des Marseillais. Cependant, sa valeur marchande, à l’image de son potentiel et de son apport sur le terrain, divise. Le site Transfermarkt l’estime à 25 millions d’euros, quand, de son côté, l’Observatoire du football le valorise entre 50 et 70 millions d’euros. Comme obligatoire en Espagne, Francisco Trincao possède une clause libératoire. Elle s’élève à 500 millions d’euros, pour le compatriote de Cristiano Ronaldo.

Un salaire à la hauteur de ceux des cadres de l’OM

Si la direction olympienne n’est pas apte à dépenser une grosse somme dans l’achat du jeune portugais, elle pourrait néanmoins être amenée à payer, sinon la totalité, au moins une partie du salaire du joueur sur la saison, en fonction de l’accord qui pourrait être signé avec le club espagnol. L’ailier droit de 21 ans, sous contrat dans la capitale catalane depuis août 2020, et ce jusqu’en juin 2025, touche actuellement un salaire de 350 000 € brut par mois. Une rémunération qui s’alignerait donc, au même niveau que celles touchées par certains cadres phocéens. La piste Trincao à l’OM semble, quand même difficilement réalisable économiquement et sportivement, le club ne sera pas en Ligue des champions.