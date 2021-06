OM : Combien ça coûterait de rapatrier Luiz Gustavo (Fenerbahçe) ?

Luiz Gustavo de retour à Marseille ?

Certes, Luiz Gustavo a marqué positivement son passage à l’OM, sur ses deux ans entre 2017 et 2019. Mais l’histoire semblait finie, le milieu de terrain axial brésilien est parti en Turquie sur la fin du marché 2019, et il a aujourd’hui 33 ans, un âge avancé alors que Marseille chercherait plutôt à rajeunir son collectif. Surtout, Luiz Gustavo s’il répondait efficacement sur le terrain, justifiait à l’époque du plus gros salaire du vestiaire phocéen, à 600 000 euros brut mensuels. Moins les variables.

L’OM de nouveau sur la piste de Luiz Gustavo

Pourtant, selon le journal Milliyet, l’Olympique de Marseille est sur le coup pour le rapatrier. Il est parti pour Istanbul et le Fenerbahçe moyennant une indemnité de 6 millions d’euros, quand l’OM avait payé 10 millions son transfert, à Wolfsbourg, en 2017. Selon Transfermarkt il en vaudrait désormais 4 millions. Et c’est justement, selon Milliyet, ce que voudrait son club (entre 3 et 4 millions d’euros), pour le libérer de ses dernières années de contrat.

Salaire réduit de moitié au Fenerbahçe, en Turquie

Il lui en reste deux ans, jusqu’au terme de la saison 2022-23, sur les quatre ans qu’il a signé avec les Canaris jaunes. En passant de Marseille aux rives du Bosphore, il a réduit ses émoluments de moitié environ, à 295 000 euros brut par mois, sans les variables. C’est quelque chose de plus abordable pour les finances à soulager, de l’Olympique de Marseille.