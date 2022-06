OM : Combien ça coûterait de recruter Joaquin Correa (Inter Milan) ?

Joaquin Correa, une piste suivie par l’OM, sur ce mercato.

La place en Ligue des Champions étant assurée, l’OM peut désormais se concentrer sur son mercato qui s’annonce chargé. Parmi les postes où le club souhaite se renforcer se trouve l’attaque. Si les dirigeants phocéens ont montré des intérêts pour des avant-centres de Ligue 1, comme Mohamed-Ali Cho, ils pistent également dans les autres championnats. C’est le cas de Joaquin Correa, l’attaquant de l’Inter Milan. Ce dernier vient d’être définitivement recruté par les Nerazzurri pour un montant de 23,6 M€ (hors bonus), après un an de prêt en provenance de la Lazio. La saison 2021-2022 ne lui a pas vraiment réussie.

La cible de l’OM a signé un contrat jusqu’en 2025 avec l’Inter Milan

L’information vient de Rudy Galetti, journaliste pour Sportitalia. Les Phocéens seraient intéressés par le joueur de 27 ans. L’Argentin ne sort pas d’une saison fameuse avec l’Inter. Naturellement, sa cote sur le mercato a baissé, passant de 30 millions d’euros à 23 millions d’euros d’après Transfermarkt. Une valorisation similaire à celle de l’Observatoire du football (CIES), qui fluctue entre 20 et 30 millions d’euros. L’une des raisons pour laquelle la chute n’a pas été plus forte réside dans son contrat le liant jusqu’en juin 2025 avec les Nerazzurri.

🚨↩️ L’#Inter avrebbe comunicato all’entourage di #Correa di provare a trovare una nuova sistemazione all’🇦🇷. ⚫🔵 📌 Tra le diverse squadre che hanno sondato il terreno, l’#OM è quella che al momento ha mostrato un interesse maggiore. 🐓⚽ #Calciomercato #Transfers pic.twitter.com/5fLffJq4Sn — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 13, 2022

Une concurrence féroce pour Joaquin Correa pour 2022-2023

Le numéro 19 émarge à près de 380 000 euros brut mensuels avec l’Inter Milan. S’il venait à conserver ce salaire à l’OM, cela le placerait bien au-dessus des émoluments moyens du collectif marseillais (226 000 euros), et devant presque l’intégralité des cadres de l’équipe, comme Dimitri Payet (350 000 euros). Il pourrait avoir à consentir à une baisse de rémunération, pour venir sur la Canebière et coller aux moyens du club. L’option d’un prêt est évoquée en Italie. A quelques mois de la Coupe du Monde et avec une concurrence importante en club, l’Argentin pourrait se laisser tenter par cette alternative.