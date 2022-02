OM : Combien ça coûterait de recruter Jordan Veretout (Roma) ?

L’OM a l’oeil vers la Serie A, Jordan Veretout serait notamment dans son viseur.

Le marché des transferts a beau s’être clôturé il y a plus de deux semaines, cela n’empêche pas certaines équipes d’avoir déjà le mercato estival dans un coin de la tête. C’est le cas de l’OM, qui aurait montré un intérêt pour le milieu de terrain de la Roma, Jordan Veretout, d’après les informations de Calcio Mercato. De son côté, le Français souhaiterait quitter le navire italien.

Jordan Veretout, une cible onéreuse pour l’OM

Le natif de Loire-Atlantique connaît bien la Serie A, puisqu’il y évolue depuis 2017. D’abord à la Fiorentina, pendant deux saisons, avant d’être prêté puis transféré, un an plus tard, à la Roma. La Louve a déboursé 17,5 millions d’euros, lors du mercato estival 2020, pour s’offrir définitivement les services de Jordan Veretout. Formé à Nantes, le joueur est évalué à 30 millions d’euros, selon Transfermarkt, en début 2022. L’Observatoire du football (CIES) l’estime entre 20 et 30 millions d’euros.

Le joueur subit de plein fouet la concurrence à la Roma

Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, le numéro 17 émarge à environ 325 000 euros brut mensuels. Un salaire semblable à celui d’Arkadiusz Milik ou de Pau Lopez, dans le vestiaire phocéen. A l’approche de ses 29 ans, Jordan Veretout a vu son temps de jeu s’amoindrir ces dernières semaines, avec l’arrivée de Sergio Oliveira, en provenance de Porto, lors du mercato hivernal. Un retour en Ligue 1, cinq ans après son dernier passage, pourrait être une solution intéressante pour le milieu de terrain.