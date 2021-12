OM : Combien ça coûterait de recruter Kolo Muani (FC Nantes) ?

De part sa situation contractuelle, Kolo Muani a du monde pour le suivre.

Profil convoité que celui de Randal Kolo-Muani parce qu’il est dans une situation de carrière particulière, en transit entre le FC Nantes, dont il défend les couleurs depuis la fin de sa formation, et de nouvelles perspectives, dopées par sa situation contractuelle. L’OM pourrait être une future alternative, selon le journaliste de France Bleu, Fabrice Hawkins, mais le club phocéen n’est pas seul sur le dossier de l’ailier des Canaris.

Kolo Muani va partir, l’OM serait sur sa piste

Randal Kolo Muani a publiquement manifesté son envie d’ailleurs. Il ira donc au bout de son contrat, au mois de juin, puis changera d’équipe. A moins qu’il ne soit cédé prochainement, tant qu’il vaut, même une maigre indemnité sur ce mercato à venir, du mois de janvier. Le joueur de 23 ans est valorisé à 12 millions d’euros par Transfermarkt, mais en prenant plus en compte, les six derniers mois de son bail, il vaut plus justement de 4 à 7 millions d’euros, en janvier, selon le Centre international d’étude du sport (CIES).

L’ #OM veut recruter Randal Kolo Muani, libre en juin. Des réunions ces derniers jours entre l’entourage du joueur et Marseille. Pour le moment RKM souhaite évoluer à l’étranger la saison prochaine. #ACMilan est très intéressé mais Francfort a une longueur d’avance. pic.twitter.com/0tGsQc8u5v — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 23, 2021

Bientôt en fin de contrat avec le FC Nantes

Passé professionnel en 2017, RKL a prolongé son contrat sur quatre ans, en 2018. Il lui vaut depuis de gagner près de 30 000 euros brut mensuels. Selon des indiscrétion, il en réclamait le quadruple environ, pour prolonger au FC Nantes et c’est au moins une base sur laquelle devront se reposer les clubs qui le suivent : l’OM, mais aussi l’AC Milan, qui revient le plus souvent, ou Francfort. Performant sur ce début de saison, Randal Kolo Muani a marqué sept buts et délivré trois passes décisives depuis le début de la Ligue 1, 2021-2022.