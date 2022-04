OM : Combien ça coûterait de recruter Mohamed-Ali Cho (SCO Angers) ?

Mohamed Ali Cho a du monde à sa cours. Notamment l’OM…

Depuis la signature de son premier contrat pro, en 2020, avec le SCO Angers, Mohamed-Ali Cho est un talent qui attire le regard. D’après les informations de Foot Mercato, l’OM serait intéressé par l’attaquant français, puisque Pablo Longoria aurait rencontré l’entourage du joueurs. En à peine deux saisons, la valeur marchande du joueur de 18 ans a explosé, puisqu’il est estimé à 15 M€, d’après Transfermarkt, soit quasiment 19 fois plus que les 800 000 euros du début de saison 2020-2021. Du côté de l’Observatoire du football (CIES), il est valorisé entre 4 et 7 M€.

L’OM lorgne sur le jeune attaquant du SCO Angers

Il s’agit d’estimations variant du simple au double. La principale raison est que le contrat de Mohamed-Ali Cho touche bientôt à sa fin. En 2020, le numéro 21 a signé un bail de trois ans avec les Angevins. Il ne reste donc plus qu’une année à l’international espoir français. Les avances marseillaises pourraient possiblement lui permettre d’augmenter ses émoluments, lui qui touche près de 780 000 euros brut annuels, d’après les estimations de L’Equipe. Un salaire loin de la moyenne du vestiaire olympien, qui est d’environ 2,7 M€ par an.

🚨Info : Pablo Longoria 🇪🇸 a rencontré la famille de Mohamed Ali Cho 🇫🇷🇲🇦🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ces derniers jours. • #Francfort et le #Betis se sont également positionnés. Mais le dossier semble financièrement complexe. • Intérêt de #Dortmund et #Leicester cet hiver.https://t.co/xLIRVZcbYZ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 12, 2022

Les Phocéens ne sont pas les seuls sur Mohamed-Ali Cho

Cependant, l’OM a de la concurrence sur le dossier du jeune attaquant. D’après les informations de Santi Aouna, l’Eintracht Francfort et le Betis Séville suivent également de près le joueur. Leicester et Dortmund, qui avaient tenté de le recruter en hiver dernier, pourraient revenir à la charge. Avec un Jamie Vardy vieillissant, et un Erling Haaland qui semble voué au départ, l’avant-centre du SCO Angers pourrait constituer un bon pari d’avenir. Surtout que sa situation chez les Scoïstes n’est pas au beau fixe, puisque son temps de jeu s’est réduit depuis le début d’année.