OM : Combien ça coûterait de recruter Yerry Mina (Everton) ?

Yerry Mina, un piste pour remplacer Saliba à l’OM ?

Si l’OM a réussi à se qualifier à la prochaine Ligue des Champions, il risque néanmoins de perdre l’un de ses joueurs essentiels, en la personne de William Saliba. Les dirigeants phocéens sont déjà à la recherche de son futur remplaçant, dans le cas où le Français venait à retourner définitivement à Arsenal. D’après le média Colombia Detail Zero, le club olympien serait intéressé par Yerry Mina, le défenseur central d’Everton. L’international colombien, passé par le FC Barcelone, est le défenseur le plus cher de l’histoire des Toffees (30,25 M€). Depuis son arrivée en Premier League, sa cote marchande n’a fait que baisser.

L’OM pense à Yerry Mina pour remplacer William Saliba

Le grand défenseur (1,95m) n’est plus aussi bankable qu’à ses débuts avec Everton. Estimé à 30 millions d’euros en 2018-2019, sa valorisation a perdu 33%, et pointe désormais à 20 millions d’euros d’après Transfermarkt. Le constat est encore plus sévère pour l’Observatoire du football (CIES), qui l’évalue entre 7 et 10 millions d’euros. D’après le journaliste Ekrem Konur, Everton attendrait 13 M£ pour le défenseur, soit plus de 15 M€. Cette baisse de valeur est en partie due aux nombreuses blessures qu’a subies le Colombien, lui dont le contrat court jusqu’en juin 2023 avec les Toffees. Si la condition physique du joueur de 27 ans est à prendre en compte, il en est de même pour sa situation salariale.

🚨 Everton has set a sale price of £13m for Yerry Mina. 🇨🇴 🔵 #EFC pic.twitter.com/CWkbXfZXWC — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 9, 2022

Le défenseur est l’un des plus gros salaires d’Everton

Yerry Mina émarge à plus de 610 000 euros brut mensuels, ce qui fait de lui l’un des joueurs les mieux payés de son club. Ses importants émoluments pourraient être un frein aux négociations avec l’OM, puisque si le numéro 13 conservait le même salaire, il serait alors l’élément le mieux rémunéré de l’histoire de la formation phocéenne. Cette dernière a toutefois un avantage de taille pour attirer l’international colombien. A la différence d’Everton qui s’est difficilement maintenu en Premier League, Marseille dispute la Ligue des Champions la saison prochaine. A voir si cela suffira pour le convaincre.