OM : Combien cela coûterait de recruter Rabiot ? (spoil : très cher)

Adrien Rabiot vers l’OM ? L’idée est séduisante, mais difficile à croire au regard sur le terrain économique.

Selon les informations du média italien, la Gazzetta dello Sport, dans son édition du jour, Adrien Rabiot serait pisté par l’Olympique de Marseille. Après une saison délicate en championnat (seulement 3e pour l’instant), et en Ligue des Champions, la Juventus souhaiterait faire un ménage au milieu de terrain, l’ancien parisien et Aaron Ramsey, tous les deux arrivés libres chez à la Vielle Dame en 2019, pourraient être vendus. L’international Français, qui réalise une saison plutôt correcte, sous le maillot noir et blanc, a joué 23 matches en Série A, de quoi faire son retour en équipe de France, aux ordres de Didier Deschamps.

La valeur très élevée de Rabiot

Sur le papier, l’opération s’annonce très compliquée, voire impossible. Toujours d’après Gazzetta dello Sport, la Juventus de Turin, demande près de 30 millions d’euros, afin de s’attacher les services du joueur de 25 ans. Du côté de Transfermarkt, le site estime la valeur marchande du joueur à 32 millions d’euros, alors que l’Observatoire du football, le valorise entre 40 et 50 millions d’euros. A 30 millions, Adrien Rabiot serait rien de moins que la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, devant Dimitri Payet (un peu plus de 29 M€ au cours monétaire de l’époque). Dfficile d’y croire, connaissant les problèmes financiers du club phocéen. Même si Pablo Longoria entretient des bons rapports avec les Italiens, et que les Turinois, pourraient baisser le prix, sachant que le joueur formé à l’US Créteil, est arrivé libre, l’opération n’a presque aucune chance d’aboutir.

Un salaire que l’OM ne peut pas se permettre

Parce qu’à cela s’ajoutent les éléments contractuels. Adrien Rabiot a signé avec la Juventus jusqu’en 2023, pour un salaire proche de 9 millions brut par saison, soit 750 000 euros par mois. Une rémunération, qui dépasse largement celle des cadres de l’Olympique de Marseille. Le joueur le mieux payé de l’effectif phocéen, est Florian Thauvin, avec un salaire de 420 000 euros mensuel. Difficile donc, d’imaginer les dirigeants olympiens, proposer un tel montant à l’international Français, sachant que le club n’a pas non plus le projet sportif comparable à celui des Bianconeri, à lui offrir. Adrien Rabiot est né en banlieue parisienne et a fait toutes ses classes au PSG, mais il était soutien de l’Olympique de Marseille dans sa jeunesse. Ça peut peser. De là à rendre possible l’opération ?…