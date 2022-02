OM : Combien rapporterait la deuxième place en Ligue 1 à l’OM ?

Une deuxième place en Ligue 1 serait salutaire à l’OM et ses finances.

Si la première place paraît déjà promise au PSG, nanti de onze longueurs d’avance sur le deuxième, l’OGC Nice (à l’ouverture de la 23e journée), l’Olympique de Marseille peut se battre pour une place, sur le podium ou mieux, de dauphin. Les Phocéens, troisièmes, ont deux points de retard sur le GYM.

L’OM lutte pour une place sur le podium sinon celle du dauphin

Terminer derrière Paris au bout de la saison, serait salutaire pour l’OM et ses finances, que la DNCG surveille étroitement. Indépendamment des recettes générées en plus, par la présence en Ligue des champions – et elles sont conséquentes -, le club de Pablo Longoria, gagnerait près d’une quarantaine de millions d’euros, en s’adjugeant la deuxième place.

Une deuxième place qui rapporterait 40 M€ et plus

Cela, à la lecture des chiffres de la répartition par la LFP, donnés par le journal L’Equipe, au mois de septembre dernier. A l’ajout de la part fixe et de la licence club, qui valent une dizaine de millions d’euros, plus classement sportif et de la notoriété qui pèsent pour majorité et les plus modeste classement sur 5 saisons révolues.

46,09 M€ au PSG s’il termine premier partout

Selon le quotidien sportif, 479,8 millions d’euros seront versés, cette saison 2021-2022, par la Ligue du football professionnel, aux vingt clubs de l’élite. Le Paris Saint-Germain, s’il termine premier des trois classements de mesure, gagnera un peu plus de 46 millions d’euros.