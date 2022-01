OM : Combien vaut aujourd’hui Pape Gueye sur le mercato ?

Pape Gueye est arrivé libre à Marseille et s’est depuis valorisé sur le mercato.

C’était un caillou dans sa chaussure, auquel l’OM s’était finalement accommodé. Mais dont viendrait le temps où, à nouveau, il dérangerait. Ce moment est venu de la FIFA qui a ordonné, vendredi, la mise à l’écart de Pape Gueye, qui devait pourtant jouer dans la foulée, avec le Sénégal, à la CAN. Dans le même temps, l’Olympique de Marseille a décidé de faire appel de la sanction, mais le club devra trouver tôt ou tard un arrangement avec Watford, qui s’estime lésé depuis que Gueye a signé un pré-contrat, il y a deux ans, avant de finalement y renoncer, pour décider de rejoindre les Phocéens.

Watford réclamerait 10 M€ de l’OM pour le transfert de Pape Gueye

Selon L’Equipe, Watford, en Premier League, souhaiterait 10 millions d’euros, pour compensation financière au litige et pour tirer un trait définitif à ce différent. L’OM n’a pas eu d’indemnité à payer pour recruter son milieu défensif qui était libre, car au bout de son contrat avec Le Havre. Mais en une saison et demi à jouer dans l’élite du football français, Pape Gueye s’est significativement bonifié, sur le marché des transferts.

Le milieu de terrain est partout valorisé à autant sinon plus

A minima aux dix millions d’euros qu’il vaut pour estimation de la plateforme Transfermarkt. Et plus ailleurs, de 10 à 15 millions d’euros du côté de l’Observatoire du football, et 13,5 millions d’euros que donne le groupe KPMG, à son sujet. Le spécialiste de l’audit et du conseil comptable et marketing estime à + 6,6%, la valorisation du joueur de 22 ans, au cours de l’année 2021 achevée. Pape Gueye a paraphé un contrat sur quatre ans, avec l’Olympique de Marseille. Il doit encore une saison et demi, jusqu’en 2024, à son club.