OM: Combien vaut Cédric Bakambu sur ce mercato ?

Cédric Bakambu sera-t-il toujours Marseillais au terme du mercato ? Rien n’est moins sûr…

Cédric Bakambu va-t-il quitter l’OM ? Alors que les dirigeants marseillais sont proches de faire signer Alexis Sanchez, qui a résilié son contrat avec l’Inter ce lundi, le président Pablo Longoria s’active aussi dans le sens des départs, pour faire de la place dans le secteur offensif et alléger la masse salariale du club. L’attaquant congolais de 31 ans pourrait donc quitter la cité phocéenne, à peine 7 mois après son arrivée libre, en provenance de Chine. Quand bien même l’intéressé souhaiterait rester, motivé par l’idée de jouer la C1 avec le club olympien.

Cédric Bakambu vers un départ de l’OM ?

Formé à Sochaux où il est révélé, l’avant-centre quitte la France en 2014 pour rejoindre la Turquie et Bursaspor. Un an plus tard, il signe à Villareal contre 7,5 M€, où il évoluera pendant trois saisons. À l’hiver 2018, Bakambu s’envole pour la Chinese Super League où le club de Beijing Guoan lui propose un énorme contrat, qu’il ne pourra pas refuser. Il quitte le club espagnol contre une indemnité de 40 millions d’euros et passera quatre années en Asie, avant de s’engager en tant qu’agent libre à l’OM, en janvier dernier. L’attaquant marseillais, sous contrat jusqu’en juin 2024, est estimé à 8 millions d’euros par Transfermarkt. C’est deux fois plus que pour l’Observatoire du football, qui valorise le joueur entre 2 et 4 millions, sur ce mercato.

Le plus gros salaire de l’OM la saison passée

Avec l’arrivée du buteur colombien Luis Suarez (doublé contre Reims ce week-end) et celle prochaine du Chilien Alexis Sanchez, il y a embouteillage en attaque à Marseille. Si Bakambu a peu marqué depuis janvier, c’est surtout pour son salaire que l’ancien sochalien serait poussé vers la sortie. En effet, il est avec Milik le plus gros salaire du vestiaire de l’OM la saison dernière, avec près de 400 000 euros mensuels brut. Le club phocéen espère donc se libérer du poids économique que représente l’attaquant, d’autant plus qu’un transfert renflouerait les caisses marseillaises asséchées durant ce mercato (73 M€ d’achats contre 6 M€ de ventes). Reste à savoir si le joueur, désireux de jouer la Ligue des Champions au Vélodrome, acceptera de plier bagage.