OM : Combien vaut Cengiz Ünder sur le mercato ?

Cengiz Ünder, une recrue qui donne plutôt satisfaction à l’Olympique de Marseille.

Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille a été branché sur courant alternatif. Tantôt flamboyant, comme face au SCO Angers, tantôt moins, comme lors de l’élimination face à l’OGCN, en quarts de finale de la Coupe de France, l’OM peut tout de même se réjouir de s’être installé sur le podium de la Ligue 1. Un des acteurs de ce bon début de saison phocéen est l’attaquant turc Cengiz Ünder, arrivé sur le marché des transferts, cet été, en prêt.

La recrue de l’OM possède une cote intéressante sur le mercato

Cengiz Ünder a débarqué à la Roma en juillet 2017 pour un montant de 14,25 millions d’euros. Il n’a jamais vraiment convaincu. Au point que la Louve a fini par le prêter durant ces deux dernières saisons. Il n’a disputé que 19 rencontres avec Leicester lors de l’exercice 2020-2021. En six mois de compétition, le Turc retrouve des sensations et impacte le jeu de l’équipe Marseillaise, comme ce fut le cas dans la victoire 5-2 face au SCO Angers. En ce début d’année, Transfermarkt l’évalue à 18 millions d’euros. Une estimation similaire à celle de l’Observatoire du football (CIES), qui est entre 15 et 20 millions d’euros.

Pillola di ferragosto: l’obbligo di riscatto di Cengiz #Under si concretizzerà non appena l’#OlympiqueMarseille sarà matematicamente salvo in Ligue1. Alla #ASRoma andranno 8.4 milioni di euro#calciomercato @tempoweb pic.twitter.com/KJeMuloPN8 — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 15, 2021

Un prêt payant avec option d’achat obligatoire pour Cengiz Ünder

Le prêt du numéro 17 phocéen s’étend jusqu’à la fin de saison. Malgré son contrat qui le lie à la Roma jusqu’à l’été 2023, l’attaquant de 24 ans pourrait bien rester un peu plus de temps sur la Canebière. Son prêt payant, à hauteur de 500 000 euros, possède une option d’achat qui sera automatiquement levée en cas de maintien de l’OM. Dans ce cas-là, la Louve touchera 8,4 millions d’euros, selon les informations du journaliste d’Il Tempo, Filippo Biafora. Le joueur a affirmé sa volonté de rester dans le club phocéen dans une interview accordée à Téléfoot.