OM : Combien vaut désormais Bamba Dieng sur le mercato ?

L’OM souhaiterait se séparer de Bamba Dieng, qui lui, ne le voudrait pas.

Après avoir dépensé plus de 60 millions d’euros, rien que sur ce mercato, l’OM cherche à vendre et Bamba Dieng pourrait faire ses valises, de la Canebière. Le jeune sénégalais (22 ans) n’est pas le premier choix d’Igor Tudor en attaque et le club olympien souhaite se séparer de son joueur, qui possède une belle valeur marchande. Quand bien même l’intéressé voudrait rester.

Bamba Dieng vers un départ de l’OM ?

Auteur d’une saison passée encourageante sous les ordres de Jorge Sampaoli, l’attaquant phocéen n’a pas les faveurs du nouvel entraîneur croate. Bien qu’il était sur le banc, il n’est pas rentré en jeu lors des deux derniers matches amicaux. Évalué à 700 000 euros sur le marché il y a un an, Bamba Dieng a vu sa cote exploser et se situerait, aujourd’hui, autour de 10 millions d’euros, selon Transfermarkt. L’Observatoire du football estime le joueur entre 10 et 15 millions d’euros. L’OM souhaiterait obtenir entre 12 et 15M€ sur cette opération.

Le joueur est sous contrat jusqu’en 2024

Arrivé en provenance du Sénégal et de l’institut Diambars, Bamba Dieng avait signé un nouveau contrat en novembre 2021, avec un contrat qui court jusqu’en juin 2024. Malgré de belles promesses entrevues la saison dernière, l’avant-centre serait passé 5ème dans la hiérarchie, au profit de Milik et de la recrue colombienne Luis Suárez. Poussé vers la sortie par l’OM, le Sénégalais pourrait rebondir à Fribourg, qui avait pris contact avec les dirigeants marseillais il y a quelques semaines.