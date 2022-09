OM: Combien vaut désormais Chancel Mbemba sur le mercato ?

Chancel Mbemba est arrivé libre, cet été, à l’Olympique de Marseille.

Au milieu des dizaines de millions d’euros dépensés par l’OM sur ce mercato, Chancel Mbemba apparaît comme un joli coup. Le défenseur axial congolais (66 sélections) s’est engagé, le 15 juillet dernier, pour trois ans sur la Canebière. En fin de contrat au FC Porto, le joueur de 28 ans débarque à Marseille après avoir réalisé le doublé Coupe – Championnat la saison passée.

Chancel Mbemba à l’OM jusqu’en 2025

Repéré par le club belge d’Anderlecht, Chancel Mbemba arrive en Europe en 2011 et jouera deux saisons avec la réserve, avant de goûter à l’équipe première. À l’été 2015, il traverse la mer pour rejoindre Newcastle contre 12 millions d’euros, puis signe à Porto en 2018, qui versera un peu plus de 4 M€ aux Magpies, pour racheter sa dernière année de contrat. Le solide défenseur est aujourd’hui estimé à 17 millions d’euros par Transfermarkt. C’est en-dessous de la valorisation de l’Observatoire du football, qui oscille entre 20 et 30 millions d’euros, sur ce mercato. Une somme que l’OM n’a pas eu besoin de dépenser, donc.

Le défenseur réclamait 3 M€ nets par an

Si le natif de Kinshasa et son ancien club de Porto n’ont pas continué l’aventure, les exigences salariales du roc congolais en sont la raison. En effet, Mbemba voulait toucher 3 millions d’euros nets annuels mais le club portugais, champion en titre, n’a pas cédé. L’OM en a profité et, même si son salaire n’a pas filtré, il devrait se rapprocher de la somme demandée par le coéquipier de Cédric Bakambu en sélection.