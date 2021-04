OM : Combien vaut désormais Dario Benedetto sur le mercato ?

Dario Benedetto sur le départ de Marseille ?

Son « rêve de jouer en Europe », tourne au difficile, n’allons quand même pas jusqu’à dire, au cauchemar. Le fait est quand même qu’avec l’arrivée de Milik, au mercato d’hiver, Dario Benedetto a perdu de son influence et du temps de jeu, sur le rectangle vert. Assez, semble-t-il, pour le pousser à réfléchir et remettre son avenir à l’OM, en question. Voire le pousser à traverser les Pyrénées, pour évoluer en Espagne.

Dario Benedetto vers l’Espagne et le club d’Elche ?

Le média TNT Sports explique en effet que Christian Bragarnik, l’agent de l’attaquant argentin est aussi actionnaire d’Elche. Et qu’il serait disposé à accueillir son joueur. Selon quand même les conditions de cession souhaitées par l’Olympique de Marseille, si tant est d’ailleurs que le club soit vendeur, puisque le joueur y est sous contrat. Or les Phocéens ont réglé 15 millions d’euros, le coût de son recrutement depuis Boca, en 2019. Bientôt deux saisons ont passé et l’Argentin de 30 ans ne s’est pas valorisé sur le marché des transferts.

Une cote en baisse sur le mercato, mais l’OM peut faire l’économie de son salaire

C’est même plutôt l’inverse, sa cote est à la baisse, estimée tantôt à 9 millions d’euros par Transfermarkt, tantôt entre 7 et 10 millions, pour l’Observatoire du football. Cela, visant à compenser les deux saisons contractuelles qu’il reste à Benedetto, à Marseille. Il s’est engagé pour quatre ans, en contrepartie d’un salaire donné proche de 260 0000 euros brut mensuels, moins les primes, dont l’OM se fera volontiers l’économie pour la saison prochaine, si le joueur n’est pas plus important dans le collectif de Jorge Sampaoli, la saison prochaine.