OM : Combien vaut désormais Dimitri Payet sur le mercato ?

Et si Dimitri Payet n’allait pas au bout de son contrat avec l’OM ?

La preuve que dans le football tout peut aller très vite. Souvent plus que la normale. Prenez Dimitri Payet. Il y a moins d’un an, en juin dernier, il était prolongé par Jacques-Henri Eyraud, alors président de l’OM. Et à cette occasion était offerte au joueur, une seconde carrière avec la possibilité de se reconvertir au rôle de directeur sportif. Las, tout a changé pour l’international français, avec la mise à l’écart d’Eyraud au profit de Longoria. Et ce dernier qui pourrait, selon L’Equipe, reconsidérer la situation du joueur.

De futur dirigeant avec Eyraud à joueur sur le départ sous Longoria ?

Dimitri Payet a rejoint l’OM, au cours du mercato de l’hiver 2017, en tête d’affiche du nouveau projet phocéen, lancé par le néo-propriétaire, Frank McCourt. Coût de l’investissement : 29,3 millions d’euros, hors bonus. Entre hauts et bas sportifs et un âge qui avance (33 ans), sa cote sur le marché des transferts a significativement fondue, à 8,5 millions d’euros pour Transfermarkt et un même ordre de valorisation (de 7 à 10 M€), du côté de l’Observatoire du football.

Dimitri Payet est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2024

Pourtant Payet a aujourd’hui un contrat bien plus long, qu’un an plus tôt. A l’époque associé à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2021, l’extension de son bail le lie à son club, jusqu’en 2024. Avec, on l’a dit, proposition de reconversion à la clé. Cet allongement du contrat s’est toutefois accompagnée d’une baisse de salaire pour l’ailier réunionnais, proche de 40% sur les deux premiers exercices. Jusqu’alors, Payet était le joueur le mieux payé du vestiaire marseillais, avec un demi-million d’euros brut par mois, soit autant que Kevin Strootman. Cette saison 2020-21, il en gagne la moitié.