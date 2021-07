OM : Combien vaut désormais Duje Caleta-Car sur le mercato ?

Duje Caleta-Car est toujours phocéen. Et il est parti pour le rester.

A deux doigts, cet hiver, de quitter Marseille pour Liverpool et ses Reds, Duje Caleta-Car est resté parce que l’OM s’est opposé in extremis à son départ. Il était à l’époque question d’une offre de 25 millions d’euros, refusée par le board de l’équipe française. Le défenseur central est resté bon gré mal gré, mais l’opportunité est passée pour lui. Et cet été, il est moins sollicité.

L’OM ouvre la porte à Duje Caleta-Car…

A tout le moins à la hauteur de ce que souhaiterait l’Olympique de Marseille pour lui, car la porte lui sera sinon ouverte, dans la mesure d’une offre adéquate. A 24 ans, l’international croate justifie quand même d’une valorisation marchande élevée. En hausse, à 25 millions d’euros, pour la plateforme Transfermarkt. Stable, sur la saison écoulée, pour le Centre international d’étude du sport (CIES), qui le donne entre 15 et 20 millions d’euros.

… Mais n’a pas reçu d’offre probante pour son défenseur

Son contrat long s’étire dans le temps, mais il reste encore pour l’Olympique de Marseille, au moins une saison pour voir et venir, et penser à sérieusement s’en séparer, ou le prolonger. En l’état, Duje Caleta-Car est toujours sur son contrat signé il y a trois ans (un 20 juillet 2018), jusqu’au terme de la saison 2022-23. Ce samedi le journal L’Equipe évoque son cas et sa cote en baisse, par la faible saison de l’OM et son Euro sous le maillot de la Croatie. Il serait toutefois suivi de clubs anglais, de la Premier League.