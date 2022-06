OM : Combien vaut désormais Franco Tongya sur le mercato ?

Franco Tongya n’a porté qu’une fois le maillot de l’OM, chez les A.

Franco Tongya est un joueur de l’OM, bien qu’il n’ait quasiment joué avec les A. Agé de 20 ans, l’Italien est arrivé sur la Canebière durant le mercato hivernal 2021, en provenance de la Juventus. C’est par un échange avec Marley Aké (les joueurs ont fait le chemin inverse, dans une opération valorisée à 8 M€), que le milieu offensif a posé ses bagages en France. Depuis son arrivée, le droitier est décevant, au point de ne pas avoir joué une seule rencontre avec les pro. Naturellement, en une saison et demi avec la réserve, la cote du natif de Turin baisse sur le marché des transferts.

Le jeune milieu offensif possède un contrat long avec l’OM

Estimé à 2,5 millions d’euros à son arrivée à Marseille, Franco Tongya a vu sa valeur marchande chuter de 60%, et atteint désormais 1 million d’euros, d’après Transfermarkt. Il en est de même pour l’Observatoire du football (CIES), le joueur étant évalué entre 1 et 2 millions d’euros. Le droitier est engagé sur le long terme avec les Phocéens, puisqu’il a encore 3 années de contrat, le menant jusqu’en juin 2025. Cependant, pas sûr que l’international espoir italien s’éternise dans le sud de la France si sa situation ne change pas.

Franco Tongya a récemment changé de représentant

Depuis son arrivée à l’OM, le milieu n’a disputé que 14 matchs avec la réserve. Malgré des caractéristiques physiques (puissance et vitesse) intéressantes, l’ancien de la Vieille Dame n’a toujours pas réussi à convaincre Jorge Sampaoli de lui donner une chance, et pire encore, la situation ne semble pas s’arranger. Le droitier a récemment rejoint l’agence You First pour gérer ses intérêts. Ce changement pourrait venir influer sur l’avenir du jeune talent à Marseille.