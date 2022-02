OM : Combien vaut désormais Kevin Strootman sur le mercato ?

Kevin Strootman ne joue plus à, l’OM, mais il appartient toujours au club phocéen.

Le mercato estival a beau s’ouvrir dans plusieurs mois, un club pourrait ne pas pouvoir en profiter. Il s’agit de l’OM, qui a été sanctionné d’une interdiction de recrutement pour deux mercatos. Bien que le club ait fait appel, la décision est, à ce jour, toujours d’actualité. Celle-ci empêche le club phocéen de se renforcer, mais elle le condamne également à conserver ses indésirables. Kevin Strootman, en prêt à Cagliari, fait partie de ces joueurs-là.

Le milieu de l’OM est actuellement en prêt à Cagliari

Arrivé à Marseille, en été 2018, contre 25 M€ hors bonus, le milieu de terrain devient la deuxième recrue la plus chère de l’histoire du club. Il sortait d’un exercice quasiment complet avec l’AS Rome. Mais après deux bonnes premières saisons, Kevin Strootman déchante, et part en prêt à la Genoa, lors du mercato hivernal. Six mois plus tard, le Néerlandais est de nouveau prêté, à Cagliari cette fois-ci, sans option d’achat, par le club olympien. En ce début 2022, il est évalué à 3 millions d’euros par Transfermarkt. Une estimation proche de celle de l’Observatoire du football (CIES), entre 1 et 2 millions d’euros.

Un prêt sans option d’achat qui peut être prolongé pour Kevin Strootman

Le joueur de 32 ans a été cédé pour un an au club sarde, avec une année supplémentaire en option. Cela le mènerait à 2023, année à laquelle son contrat prend fin avec l’OM. Cependant, pas sûr que l’aventure en Série A se prolonge pour le milieu de terrain, car en plus de ne plus avoir disputé de matchs, depuis fin novembre, à cause d’une blessure au genou, son club est en mauvaise posture en championnat. L’OM pourrait donc voir revenir l’international néerlandais cet été.