OM : Combien vaut désormais Leonardo Balerdi sur le mercato ?

Restera, restera pas à l’OM, Leonardo Balerdi ?

Leonardo Balerdi est arrivé à l’Olympique de Marseille l’été dernier, en provenance du Borussia Dortmund, sous la forme d’un prêt, avec une option d’achat à hauteur de 14 millions d’euros, d’après L’Equipe. Le défenseur central a réalisé des bonnes performances, souvent gâchées par des manques au niveau de la concentration, qui ont coûtés des buts au club phocéen. Le jeune joueur, a encore une marge de progression importante notamment sur l’impact physique, alors qu’il possède déjà des belles qualités de relance. Maintenant, reste à savoir, si les dirigeants olympiens vont prendre le risque, de dépenser une somme conséquente, pour s’attacher définitivement les services de l’arrière de 22 ans.

Balerdi vaut moitié moins que son option d’achat

Ol vaudrait moitié moins sur le marché des transferts que l’option réclamée par le BVB, selon les estimations des spécialistes. Concernant le site allemand, Transfermarkt, il valorise l’ancien joueur de Boca Juniors à 7,5 millions d’euros, alors que l’Observatoire du football (le CIES) estime son prix sur le mercato, entre 7 et 10 millions d’euros. Preuve que Leonardo Balerdi progresse, avec un temps de jeu plus conséquent sous les ordres de Jorge Sampaoli qu’avec André Villas-Boas, la plateforme suisse le valorisait entre 4 et 7 millions d’euros, en décembre dernier.

Le joueur de l’OM est sous contrat jusqu’en 2024 avec le BVB

Pour lui, le Borussia Dortmund a investi 15,5 millions d’euros, en hiver 2019, payés au Boca Juniors en Argentine. A cette occasion, Leonardo Balerdi a paraphé un contrat sur quatre ans et demi, à l’échéance du 30 juin 2024. Il lui rapporte près de 1,5 millions d’euros brut la saison, que l’Olympique de Marseille assume, le temps de son prêt. En conférence de presse, en janvier dernier, le joueur de 22 ans, s’était montré évasif concernant son avenir : « Je suis préparé, que ce soit moi ou un autre. Chacun essaie de faire le meilleur travail, de montrer au club qu’il veut rester. C’est la décision du club, mais on pense à l’OM. Moi en tout cas, je pense à 100% au club » Il devra réaliser de belles performances à l’entraînement et en match, pour convaincre ses dirigeants de le conserver.