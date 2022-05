OM : Combien vaut désormais Luan Peres sur le mercato ?

Luan Peres réussit un premier exercice marseillais au global, plutôt convaincant.

L’OM possède l’une des défenses les plus hermétiques du championnat. Si William Saliba est souvent auréolé, Luan Peres a su se montrer précieux à de nombreuses reprises, pour sa première saison en Ligue 1. Le défenseur central a fait ses débuts professionnels au Brésil, avant de faire le grand saut en Europe, lors du mercato estival 2018. Bruges s’offre ses services, contre une indemnité de 500 000 euros. Après un passage non concluant en Belgique, il repart à Santos en prêt, puis de manière permanente (2,8 M€), en février 2021. Le retour en terres natales lui sera bénéfique, et 6 mois plus tard, les Phocéens paieront 4,5 M€, pour le faire venir en France.

Le Brésilien s’est inscrit dans la durée avec l’OM

Luan Peres tout comme son nouveau club, est en train de réussir son pari. Après une première expérience européenne décevante, le joueur de 27 ans a saisi sa deuxième chance. Estimé à 1,5 million d’euros juste avant son départ de Bruges, il vaut désormais 6 millions d’euros, d’après Transfermarkt, soit un montant multiplié par 4. Pour l’Observatoire du football (CIES), la valorisation du défenseur est encore plus importante : entre 10 et 15 millions d’euros. Son contrat avec les Phocéens court jusqu’en juin 2025.

Luan Peres, l’un des joueurs les plus utilisés en 2021-2022

Depuis son arrivée, Jorge Sampaoli l’a installé en tant que titulaire indiscutable de sa défense. Que ce soit au centre, ou sur le côté gauche de sa ligne arrière, le numéro 14 a su se montrer polyvalent, tout en délivrant de belles prestations. L’adaptation à l’OM a pu se faire de manière plus tranquille, puisqu’il connaissait déjà l’entraîneur argentin. Il a évolué sous ses ordres à Santos, en 2019. Il s’agit d’un duo qui marche bien, au vu des résultats de l’équipe. Cette dernière possède une réelle chance de terminer à la deuxième place, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions.