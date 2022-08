OM: Combien vaut désormais Maxime Lopez sur le mercato ?

Maxime Lopez s’est bonifié sur le mercato, depuis qu’il a quitté l’OM pour Sassuolo.

Maxime Lopez entame sa troisième saison à Sassuolo, club italien qu’il a rejoint en 2020 en provenance de l’OM. Un choix payant pour le milieu de terrain de 24 ans, devenu incontournable chez les Neroverdi (35 rencontres de Serie A la saison passée). Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’ancien marseillais devrait rester une année de plus dans la région d’Émilie-Romagne, même si ses performances ont attiré l’oeil des observateurs en Italie.

Maxime Lopez acheté 2 M€ par Sassuolo à l’OM

Pur produit de la cité phocéenne, Maxime Lopez est né à Marseille et intègre le centre de formation de l’OM à l’âge de 13 ans. Il signe son premier contrat professionnel à 16 ans mais attendra deux années pour jouer son premier match officiel avec les A. Malgré son petit gabarit (1m67), le minot marseillais prend part à 150 matches avec son club de coeur, entre 2016 et 2020. Pendant la fenêtre des transferts, il est prêté à Sassuolo avec option d’achat à 2 M€, qui sera automatiquement levée, à la faveur de son nombre de matches disputés chez la formation transalpine. Avec trois années de contrat restantes, Maxime Lopez est estimé à 15 millions d’euros par Transfermarkt, une valeur marchande similaire à celle de l’Observatoire du football (CIES), qui oscille entre 15 et 20 millions d’euros, sur ce mercato.

Sassuolo voulait 30 M€ pour le laisser partir

Après deux saisons pleines en Italie, plusieurs clubs du pays se sont penchés sur le profil du milieu défensif français. En avril dernier, Giovanni Carnevali, le directeur du club de Sassuolo, révélait à la Gazetta dello Sport que le joueur le plus courtisé du club n’était autre que Maxime Lopez. « Il y a un chiffre de base qui s’applique à tous nos meilleurs joueurs : il commence à 30 millions d’euros et ensuite nous évaluons chaque cas », déclarait le dirigeant neroverdi. Le prix du milieu international espoirs (13 sélections) est donc fixé à 30 M€ pour cet été, une somme qui a pu refroidir quelques prétendants, dont la Lazio Rome et la Fiorentina. Sauf offre de cet ordre-là, le finaliste de la Ligue Europa avec l’OM, en 2018, restera à Sassuolo avant de pourquoi pas, franchir un nouveau cap.